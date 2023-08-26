القبض على سارق "ريادتير" من داخل سيارة بالزيتون

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم.

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وبمناقشته إعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات ، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"،وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة .

وبمواجهتهإعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

وبإستدعاء المجنى عليهت تعرفن على المضبوطات وإته المُتهم بالسرقة.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.