"قبلة روبياليس" ردود أفعال الفيفا والاتحاد الإسباني وتدخل ريال مدريد وبرشلونة

أثارت واقعة تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس للاعبات منتخب إسبانيا للسيدات الجدل في الوسط الرياضي العالمي خلال الأيام الأخيرة، وما زالت القضية تلقي جدلا واسعا بين الأطراف المعنية لإتخاذ إجراء ضد الفعل الذي وصف بـ "الفاحش".

وكان لويس روبياليس قد قام بتقبيل لاعبة منتخب إسبانيا هيرموسو على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات، بينما قام بتقبيل باقي لاعبات المنتخب بشكل غير أخلاقي.

تعليق اللاعبة هيرموسو علي واقعة رئيس الاتحاد الإسباني

علقت هيرموسو في بيان "أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة ولم أسعَ بأي طريقة إلى إثارة الرئيس لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".

كما أعلنت اللاعبات الإسبانيات الـ23 المتوجين ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2023، أنهن لن يمّثلن منتخب بلادهن تحت الإدارة الحالية برئاسة لويس روبياليس في أعقاب فضيحة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بكأس العالم ورفضه الاستقالة.

روبياليس يرفض الإستقالة من منصبه

تقدم روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023 لكنه أفاد أنه لن يستقيل من منصبه.

ودافع روبياليس عن نفسه بتقبيل هيرموسو على فمها بإنه كان فعلا عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً" بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استناداً الى منصبه.

رئيس الاتحاد الاسباني

ما تم اتخاذه تجاه روبياليس

أتخذ بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس الماضي إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية".

وأفاد "فيفا" أن الحادث "قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".

كما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) الى اقالته من منصبه.

بيان برشلونة وريال مدريد حول واقعة روبياليس

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا يدين تصرفات روبياليس جاء فيه " يود نادي برشلونة أن يوضح أنه يعتبر سلوك رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم غير لائق ومؤسفًا ويتعهد برشلونة بمواصلة دعمه كرة القدم النسائية".

بينما أصدر ريال مدريد بيانًا قال فيه "نثق تماما من الآن فصاعدا في كون الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية، في هذه الحالة مجلس الرياضة الإسباني، سيتم تنفيذها.

نادينا يدعم منتخب السيدات ويريد تهنئته مجددا على الإنجاز التاريخي والفوز بكأس العالم، وسيواصل عمله على دعم وتطوير الكرة النسائية في البلاد.