السعودية تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي  واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد السعودي لكرة القدم، أن السعودية ستستضيف هذا العام كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويخوض الأهلي كأس السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض اتحاد العاصمة المواجهة باعتباره بطل كأس الكونفدرالية.

من المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد.

وقال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا: نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الإفريقي توتال اينيرجيز إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية.

وأضاف: تصنف كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، أن تكون كرة القدم الإفريقية أيضا جزءا من هذه الحركة، نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، أود أن أشكر أسرة كرة القدم السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى أن يكون كأس السوبر الإفريقي مثيرا.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم: تعاوننا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا الحالية حيث يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر.

وأضاف: نيابة عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، نشكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذه الفرصة ونتطلع إلى مباراة رائعة لجميع المشاركين.

ووقع الاتحاد الإفريقي والاتحاد السعودي في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، واكتشاف المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.

وسيجرى الإعلان عن المعلومات الخاصة بالتذاكر وموعد انطلاق المباراة في الوقت المناسب من جانب كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد السعودي.