السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تُدين المُضايقات المُستمرة ضد عائلات المُعارضين في هونج كونج

أمريكا
أمريكا

أدانت "الولايات المتحدة"، بشدة المُضايقات المُستمرة التي تُمارسها سلطات هونج كونج ضد أفراد عائلات المدافعين عن الديمقراطية الذين يعيشون في الخارج الذين يعيشون في هونج كونج والذين يتم استهدافهم لمجرد ارتباطهم بأحبائهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم السبت.

شرطة هونج كونج

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الحالات الأخيرة لآنا كووك، وإلمر يوين، ودينيس كووك، وكريستوفر مونج، وناثان لو، وجوشوا وونج، الذين تم اعتقال أفراد أسرهم ومعارفهم واستجوابهم من قبل شرطة هونج كونج.

وأضاف البيان أن هذه الحملة المتعمدة لترهيب وإسكات الأفراد بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم هي خطوة أخرى في تآكل الحريات في هونج كونج. وهو أيضًا شكل من أشكال القمع العابر للحدود الوطنية لترهيب وإسكات الأفراد في الخارج وإكراههم على العودة.

ودعت واشنطن سلطات هونج كونج إلى وقف جميع المضايقات التي يتعرض لها أفراد عائلات الناشطين الديمقراطيين. كما دعت حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى احترام حقوق وحريات الناس في هونج كونج، على النحو الذي يضمنه "القانون الأساسي" و"الإعلان الصيني البريطاني المشترك".

مواد متعلقة

صفقة جديدة بين أمريكا و إسرائيل حول منظومات القبة الحديدية

إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم يُصيب 4 أشخاص في أمريكا

أمريكا تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريغوجن

المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية يعقد لقاءات مع ممثلي أمريكا والأرجنتين وسريلانكا

أمريكا تحدث مدمراتها الشبحية وتزودها بأسلحة جديدة

أمريكا تبدأ خطة لتخفيف أحمال الكهرباء بسبب درجات الحرارة

لعنة حرائق الغابات الكندية تُلاحق مرضى الربو في أمريكا.. دراسات طبية تُوضح

ترامب يُهاجم بايدن: "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا"