أمريكا تُدين المُضايقات المُستمرة ضد عائلات المُعارضين في هونج كونج

أدانت "الولايات المتحدة"، بشدة المُضايقات المُستمرة التي تُمارسها سلطات هونج كونج ضد أفراد عائلات المدافعين عن الديمقراطية الذين يعيشون في الخارج الذين يعيشون في هونج كونج والذين يتم استهدافهم لمجرد ارتباطهم بأحبائهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم السبت.

شرطة هونج كونج

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الحالات الأخيرة لآنا كووك، وإلمر يوين، ودينيس كووك، وكريستوفر مونج، وناثان لو، وجوشوا وونج، الذين تم اعتقال أفراد أسرهم ومعارفهم واستجوابهم من قبل شرطة هونج كونج.

وأضاف البيان أن هذه الحملة المتعمدة لترهيب وإسكات الأفراد بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم هي خطوة أخرى في تآكل الحريات في هونج كونج. وهو أيضًا شكل من أشكال القمع العابر للحدود الوطنية لترهيب وإسكات الأفراد في الخارج وإكراههم على العودة.

ودعت واشنطن سلطات هونج كونج إلى وقف جميع المضايقات التي يتعرض لها أفراد عائلات الناشطين الديمقراطيين. كما دعت حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى احترام حقوق وحريات الناس في هونج كونج، على النحو الذي يضمنه "القانون الأساسي" و"الإعلان الصيني البريطاني المشترك".