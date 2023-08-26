إنتر ميلان يستعيد  التشيلي " سانشيز"

نجح إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت في عودة التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز إلى صفوفه قادما من أولمبيك مرسيليا.

وعاد سانشيز للفريق، الذي رحل عنه في 2022، في انتقال حر ووقع عقدا حتى 2024، وشارك في 44 مباراة مع مرسيليا وسجل 18 هدفا الموسم الماضي.

ولعب سانشيز (34 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي، في صفوف برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وشارك في 109 مباريات وسجل 20 هدفا في كل المسابقات في حقبته الأولى مع إنتر وساعده في الفوز بالدوري في 2021.

وأنهى إنتر الموسم الماضي في المركز الثالث ووصل لنهائي دوري الأبطال وفاز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية.