عواصف ترابية شديدة وإنخفاض طفيف في درجات الحرارة بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد لليوم الثالث على التوالى عواصف ترابية شديدة وإنخفاض طفيف في درجات الحرارة. حيث أدت هذه العواصف الترابية إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة نظرًا لإنعدام الرؤية المرورية وتراكم كميات كبيرة من التربة.

وقد قامت محافظة الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية في المحافظة لمواجهة هذه العواصف الترابية. وجاء ذلك في ظل تزايد شدة العواصف وتأثيرها على الحياة اليومية في المنطقة.

تعمل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة على متابعة الوضع الحالي وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها. كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية لاستقبال أي طوارئ صحية ناتجة عن العواصف الترابية.

وتعتبر هذه الحملات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها من قبل محافظة الوادي الجديد ضرورية للحد من تأثيرات هذه العواصف الترابية على السكان المحليين وضمان سلامتهم.

من جانبهم، يدعو المسؤولون المواطنين إلى الامتناع عن الخروج إلى الطرق السريعة والبقاء في منازلهم حتى تستقر الأحوال الجوية. كما يُنصح بارتداء أقنعة للوجه وتغطية العينين للحماية من التراب والجسيمات العالقة في الهواء.

في ظل استمرار هذه الظروف الجوية السيئة، يجب على المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع التعليمات والإرشادات التي يصدرها المسؤولون المحليون. يجب أن يتعاون الجميع للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال هذه الفترة الصعبة.