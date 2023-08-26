محافظ جنوب سيناء يشهد إطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا"

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في إطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا" التي أطلقها، اليوم السبت، وزير العمل، حسن شحاتة بمشاركة 32 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وتأتي فعاليات الإطلاق على هامش جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء وافتتاح دورة تدريبية بحضور محافظ جنوب سيناء بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل الدولية" لمحرري العمل والإعلاميين المختصين بملف العمل.



وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال، وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال يحتذى به في السلامة المهنية ودافع لباقي الشركات...ويتخلل فعاليات المبادرة اليوم إلقاء محاضرتين إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة وهو تشكيل الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والأخرى عن جزء عملي وهو كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل لضمان عدم تكرارها مستقبلًا وكل ذلك بهدف نشر الوعي ونقل رسالة العمل الآمن الذي يحافظ على العنصر البشري والمادي وبالتالي يحافظ على العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الإنتاج.



وخلال إطلاق "المبادرة" سلم محافظ جنوب سيناء ووزير العمل عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار توجيهات وزير العمل للمديريات في كافة المحافظات بالاهتمام بتلك الفئة ودمجها في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث قامت مديرية العمل بالمحافظة برئاسة أشرف علم الدين، بالتنسيق والتعاون بعض الفنادق لتوفير عقود عمل لذوي همم ومنهم: أحمد سليمان حميد عطوة، وعائشة سليمان جمعة، وعبدالرحمن صلاح موسى، ومنى فرج الله حمدان سليم وسليمان سالم فريج موسى، ومحمود إبراهيم سليمان، وجميلة فرج الله حمدان، وحسين سلام سليمان، ومحمد أسعد حمزة إبراهيم، وطارق صلاح محمود عبدالرحمن، وغادة محمد محمود أحمد، وأيمن عبدالعزيز عبدالعزيز، وأحمد جامع سالم حامد، وإيمان ميسرة السيد رزق، وسلمى محمود صابر فهمى، ومصطفى ممدوح مصطفى، وكفايه نويجع غتيم، وممدوح عزت السيد محمد، وكيرلس أشرف صبرى، ورضا زكى عطية، وفاطمة سلامة صالح جمعة ومحمد صباح سليمان عيد، وبسملة السيد السيد عبدالحميد وياسر محسن عودة سليمان ومحمد صباح فريج موسى، وجميع سليمان جمعة، وعبدالكريم صبحى حامد على، وعمرو طلحة إبراهيم محمد، ونهى السيد أحمد السيد، وأحمد محمد ربيع أحمد، ومحمد بخيت ثابت عبدالرحمن.