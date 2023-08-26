مقترحات واتفاقيات مشتركة في مجالات السياحة والهجرة والمغتربين بين مصر وقبرص

قامت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بإلقاء الضوء على النجاح الذي تحقق للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور من تعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص، كما ناقشت العديد من المقترحات والاتفاقيات المشتركة في مجالات السياحة والهجرة والمغتربين والملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت السفيرة سها جندي، أثناء لقاءها بماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، استراتيجية عمل وزارة الهجرة وأهم الملفات التي تركز عليها وجهود وزارة الهجرة في إدارة ملف المغتربين والتواصل معهم والذي يشكل احد اهم أولويات العمل، لما يمثله من أمن قومي للبلاد، كونهم سفراء يحملون اسم مصر بالخارج عاليا بما يحققونه من نجاحات ذات أثر بالغ في مختلف دول العالم بكافة القارات.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن، ونسعى لإدماجها في استراتيجيات عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

كما استعرضت كافة أشكال التواصل التي تتبعها الوزارة وكذا المحفزات والبرامج التي تخدمهم وابنائهم واحفادهم في المهجر، بالإضافة لعمل وزارة الهجرة على استراتيجية فعالة لإدارة ملف الهجرة الدائمة والمؤقتة بشكل مؤسسي، وإعادة التوطين ان لزم، ومكافحة الهجرات غير الشرعية. وفي هذا السياق أشارت سيادتها إلي التجربة الناجحة مع ألمانيا في توفير فرص الهجرة الآمنة المؤقتة والدائمة لألمانيا بغرض التدريب والتشغيل من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وهي التجربة التي نسعي للتوسع فيها مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك في استجابة لطلب الحكومة القبرصية، حيث التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد ماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه عقب تعينه من قبل الرئيس نيكوس كروستديلوس رئيس جمهورية قبرص، وليمثل هذا اللقاء الأول لسيادته فور مباشرة مهام عمله الرسمية.

حضر اللقاء كلًا من أندري تريشينا رئيس إدارة خدمة المغتربين والعائدين القبارصة بالرئاسة القبرصية، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات.