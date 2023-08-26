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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعداداً لبطولة البحر المتوسط باليونان

بوابة الوفد الإلكترونية

ينطلق اليوم السبت، معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، بالأسكندرية استعداداً لخوض بطولة البحر الأبيض المتوسط والتى تستضيفها اليونان بداية من 7 سبتمبر المقبل.

واختار المدير الفنى للمنتخب قائمة لاعبين للمعسكر تضم كلاً من محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي عبده، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسينى طه، عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، محمد عبدالنبي، اسلام احمد، أحمد ايشا، أحمد جبر، محمد أشرف عضمة، كريم محمد عبدالرحيم، محمود عماد، كريم شحاتة، إبراهيم السامولي، محمد السيد صنارة، ابراهيم السامولي.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية إلى استغلال المشاركة فى البطولة لتجربة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها إلى المنتخب لأول مرة من أجل تجربتها ومنحها الخبرة الدولية بشكل مناسب للاستراتيجية التى يعمل بها الجهاز الفني للمنتخب. 

وسيعلن المدير الفنى، القائمة النهائية التى ستخوض بطولة البحر المتوسط عقب نهاية المعسكر.

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