حملات أمنية مُكبرة لضبط الأسلحة والمخدرات بمحافظات الجمهورية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

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مديرية أمن أسيوط..

ضبط 50 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 39 متهم "لـ18 منهم معلومات جنائية".

وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 655 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان..

▪ ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

▪ ضبط 2 قضية سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 2 متهم، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط..

▪ ضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

▪ ضبط 12 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.