سوهاج الأزهرية تُكرًم مدربي المنطقة المعتمدين لبرنامج (TEA)

كرًم الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية ، معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد سوهاج الأزهرية المعتمدين من المجلس الثقافي البريطاني كمدربين لبرنامج "TEA" الذي يستهدف تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية.

من جانبه قدًم رئيس المنطقة الشكر إلي معلمي اللغة الإنجليزية المعتمدين وقام بتسليمهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد خلال فترة التدريب .

مضيفًا: أن مثل هذه البرامج التدريبية لها دور كبير ومهم في تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات المعلمين في شتي المجالات بما يعود بالنفع علي أبنائنا طلاب الأزهر الشريف.

شمل التكريم كل من المعلمين ، محمد علوان موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، والدكتورإبراهيم محمد علي نورالدين مشرف المنطقة علي البرنامج و الدكتور عدلي محمد أحمد إبراهيم والدكتور طارق محمد يوسف محمد و أحمد عبد الفتاح إبراهيم بديوي و محمد عبدالمالك عبدالمجيد طلب و علاء الأمير العريان حسن وسماح عبد الرازق عبد العال و إيمان عنتر نورالدين.

جدير بالذكر أن برنامج "TEA" ( Teach Engage, Aspire) بمعني علًم ، تفاعل ، كن ملهمًا وهو برنامج تفاعلي يستهدف تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية في مجالات طرق تدريس اللغة الإنجليزية، عبر مجموعة من ورش العمل التطبيقية، وأدوات التعليم المبتكرة من خلال الشراكة بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني .