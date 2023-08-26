التحفظ على 8 عربات كارو خلال حملات تمشيط بشوارع مدينة الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، سلسلة حملات تمشيطية على مدار اليوم على مستوى الأحياء، تمكنت المدينة خلالها من رفع إشغالات المقاهى والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء بمعرفة رجال إدارة المتابعه الميدانيه، ومشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط ومصطفى العادلي رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، حيث أكد رئيس مدينة الأقصر أن الحملات التى تم شنها إستهدفت إزالة الإشغالات لمقاهي تستغل المسطحات الخضراء بمنطقة الكرنك و الزناقطه لتحقيق الانضباط مؤكداً أن الحملات نالت رضاء المواطنين.



وأكد الدكتور علي الشرابي أنه فى حالة عدم التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات بالحدود التنظيمية بالشوارع سيتم التحفظ على الإشغال مع تطبيق قرارات غلق للمخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط المخالفات التالية، التحفظ على (18) كرسي لمقاهي، كما تم التحفظ على عدد (8) عربات كارو مخالفة لقرار محافظ الأقصر بالسير في غرب السكة الحديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتكثيف أعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع المظاهر العشوائية، تحقيقًا للانضباط العام.