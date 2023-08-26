إزالة 97 حالة تعدِِ على أرض زراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأعمال البناء المخالف.

مؤكدا ، على ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية لفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب ومحاسبة المخالفين ، وفى إطار هذه التوجيهات المشددة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرى ، بنى على ، و شلقام ، وصندفا، و أبو جرج ، و الحسينية ، و إحياء بالمدينة، بالإضافة ، إلى تنفيذ قرارين إداريين بغلق منشأتين بدون ترخيص بطريق الدليل بالمدينة .

وفى مراكز "العدوة، ومطاى، وسمالوط شمال المحافظة ، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 33 حالة تعدِِ منها بالبناء المخالف ، 13 حالة خارج الحيز العمرانى ، وحالتي تعدِِ إصلاح زراعى بالعدوة ، و 3 حالات تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقريتى، مطاى البلد ، وأبو عزيز ، و حى غرب مدينة مطاى، و15 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرى ، بنى غنى، و قلوصنا ، واسطال ، و حى غرب سمالوط .

وفى مراكز المنيا وأبوقرقاص و ديرمواس جنوب المنيا ، تم إزالة 10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ، منها 6 حالات تعدِِ بقريتى ، بنى محمد سلطان ، و البرجاية ، بمركز المنيا ، و حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص ، و3 حالات تعدِِ وفك شدة خشبية مخالفة لقانون 119 بقرية دلجا مركز ديرمواس .