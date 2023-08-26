80 عامًا من العلاقات المصرية الروسية تًوجت بانضمام مصر لـ"البريكس"

تحتفل مصر وروسيا اليوم السبت بالذكرى الـ80 على العلاقات بينهما، إذ شهدت خلال السنوات الاخيرة تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والسياحية وغيرها، بل أصبحت أكثر قوة وإمتدادًا بعد انضمام مصر إلى مجموعة " بريكس"، والتي تضم أكبر تكتل اقتصادي على المستوى العالمي.

وزارة الخارجية

وقد ذكرت وزارة الخارجية في بيانها، أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف حرصا بهذه المناسبة، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية-الروسية، واعتزم الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة في شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا في سطور:

العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا

بدأت العلاقات اللدبلوماسية بين مصروالاتحاد السوفيتي عام 1943، فيما تمت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي في عام 1948، حين تم توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين.

وكانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ‏عام 1991، وتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على المستويين الحكومي والبرلماني فمن بناء السد العالي وإقامة المراجل البخارية وتشييد أفران الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكيماويات إلى المساعدة في بناء محطة الضبعة النووية وإنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس ووصول حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الحالي إلى 3 مليار دولار، وجمعيها شواهد تاريخية تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

وخلال السنوات السابقة، اتسمت العلاقات المصرية الروسية في عهد الرؤساء السابقين بالخصوصية، ولكن أصبحت أكثر قوة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال الزيارات المتبادلة والمشروعات المشتركة بين الدولتين التي يتم تدشينها.

مشروعات مصرية روسية

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو، تطورًا ملحوظًا وذلك منذ زيارة الرئيس السيسي لروسيا عام 2015 والتي شهدت الانطلاقة الحقيقة لتدشين بعض المشروعات في مجال النقل، وتوقيع اتفاقيات في مجال الزراعة والتجارة والصناعة ، وأيضًا مشروع الضبعة النووي، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وغيرها من المشروعات.