انطلاق "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالبحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انطلاق حملة: «حقك تنظمي»، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانًا» خلال الفترة من ٢ - ٦/ ٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة أولى والفترة من ١٠ - ١٤/ ٩ / ٢٠٢٣م كمرحلة ثانية.

وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع، فقد تقرر تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تستهدف (٢٧) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وتقام الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة خلال الفترة من ٢ - ٦/ ٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة أولى في إدارات ( دمنهور - إيتاي البارود - كوم حمادة - غرب النوباريه - حوش عيسى - إدكو - الدلنجات - الرحمانية).

والفترة من ١٠ - ١٤ /٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة ثانية في إدارات: ( كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحمودية ).

بينما أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

وأوضح عن تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد عبدالعال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.