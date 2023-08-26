الإمام الأكبر: الأزهر حريص على المشاركة في المسابقات الوطنية والإقليمية المختلفة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق العام للجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وهنأ السفير هشام بدر فضيلة الإمام الأكبر، لحصول مشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر على المراكز المتقدمة بجائزة مصر للتميز الحكومي، وبخاصة المركزين الأول والثالث في مجالات تمكين المرأة، كما تناقش الطرفان حول سبل تعزيز تعاون الأزهر في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

الأزهر يسعى إلى المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والمسابقات

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يسعى إلى المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والمسابقات الوطنية والإقليمية؛ وذلك من خلال إتاحة الفرصة لكل العاملين في مختلف قطاعات الأزهر للالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات عملهم، وكذلك تشجيع طلاب الأزهر في مختلف المراحل التعليمية للمشاركة في المسابقات الطلابية على المستوى المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب السفير هشام بدر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ كبيرةٍ لنشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية .



استعرض السفير هشام بدر لشيخ الأزهر تفاصيل المبادرة الوطنية التي تستهدف مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، وتتضمن ٦ فئات؛ منها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والناشئة، وغير الهادفة للربح، بالإضاف إلى فئة المرأة، مضيفًا أن المبادرة تستهدف خلق حلول قابلة للتطبيق للتصدي للأزمات البيئية، ومناقشة سبل تعزيز مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مختلف فئات المبادرة.

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حصد الأزهر الشريف للعام الثاني على التوالي بمختلف قطاعاته؛ جوائز التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢، حيث فازت مشيخة الأزهر بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢ عن فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، بينما جاءت جامعة الأزهر في المركز الثالث في نفس الفئة، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مارس الماضى والذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الحكومية.

وفاز مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بجائزة المركز الأول، كأفضل فريق عمل حكومي على مستوى الجمهورية، حيث تسلم الجائزة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.



كما حصل فضيلة أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على جائزة المركز الأول، فئة "رئيس قطاع"، وذلك عن مدة رئاسته لقطاع المعاهد الأزهرية لعام ٢٠٢٢، وحصل الأستاذ ربيع زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمشيخة الأزهر، على المركز الثاني عن فئة "رئيس إدارة مركزية"، وذلك على المستوى الفردي لجائزة التميز الحكومي ٢٠٢٢. وتسلمت جائزة المركز الأول لفئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، عن مشيخة الأزهر، الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، كما تسلم جائزة المركز الثالث، للفئة ذاتها، عن جامعة الأزهر الدكتور محمد فكرى شريف، حيث تعد فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، أحدث فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة وذوي الهمم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية.