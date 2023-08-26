ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط ٤.٦٥ طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الضبطيات ضمت ٤ أطنان و٥٥٠ كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ١١٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشملت الضبطيات ضبط طن و٤٥٠ كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة بالطالبية، و٧٥٠ كيلو لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة ببولاق الدكرور و ٣٣ كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية بالعجوزة .

بالإضافة إلى طن و٢٥٠ كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بامبابه، وضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة إلى جانب ضبط ٧٨ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٧ محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.