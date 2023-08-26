والدة شهيد الوطن: السيسي قضى على الإرهاب وعيشنا في أمن وأمان

عقبت سعاد محمد يوسف، والدة الشهيد محمد أبو شقرة، على وفاة نجلها، قائلة: "الموضوع بيوجع لكن هو راح فدا بلده وكلنا فدا الوطن ده .. وابني كان راجل وشهم وجدع وكان فيه كل الصفات الحسنة وكانت عينه وعبادته بلده مصر”.

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الرئيس السيسي قضى على الإرهاب

وأضافت “يوسف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “DMC”، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي قضى على الإرهاب وعيشنا في أمن وأمان، ومصر مذكورة في القرآن ودايمًا ربنا هينصرها.



د م ولادنا مرحش هدر

وتابعت: "د م ولادنا مرحش هدر.. وبنفتخر ببلدنا واللي اتعمل فيها .. محمد ابني كان أصغر اخواته ودايمًا كنت أقوله ربنا يحميك ويخليك لبلدك”.

يذكر أن أرملة الشهيد عماد الركيبي، قالت إن أبنائها يتمنوا أن يصبحوا ضباط مثل والدهم الشهيد.

وأوضحت أن لديها ثلاث أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات وكانت أمنيته أن يُسلم على الرئيس السيسي في التكريم الأخير في افتتاح الجامعة التكنولوجية وتحققت له أمنيته بالفعل.

وأشارت إلى أن زوجها كان شهيد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهي تشعر بالفخر لما قامت به القوات المسلحة والشرطة في مواجهة ومكافحة الإرهاب، مضيفة: “حقي وحق ولادي رجع من اهتمام الريس بينا وبولادنا”.

ووجهت زوجة الشهيد رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: “حضرتك فخر لينا وعمرنا ما كنا هنلاقي حد زيك وكمل وكلنا وراك”.