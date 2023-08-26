روما يواجه فيرونا اليوم في لقاء مشتعل بالدوري الإيطالي

يستعد فريق روما الإيطالي الذي يقوده المدرب جوزيه مورينيو لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره هيلاس فيرونا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما وفيرونا بالدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة روما أمام هيلاس فيرونا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

روما يبحث عن فوزه الأول بالدوري الإيطالي

يخوض فيق الذئاب لقاء اليوم بحثًا عن فوزه الأول بالكالتشيو الإيطالي، وتحسين موقفه في جدول الترتيب حيث يقع فريق روما بالمركز التاسع برصيد نقطة واحدة من خلال تعادل وحيد حصل عليه من نادي ساليرنيتانا.

علي الجانب الأخر يحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط وذلك عقب فوزه في الجولة الأولى على نادي إمبولي بهدف نظيف.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع:كريس سمولينج، ماراش كومبولا، إيفان نديكا، دييجو لورينتي

وسط الملعب: لياندرو باريديس، بريان كريستانتي، حسام عوار

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، تامي أبراهام، باولو ديبالا