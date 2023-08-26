السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

وفاة شاب غرقًا في بحر جمصة

غريق
غريق

لفظ شاب في العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة غرقا بشاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية.

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وجاء ذلك بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه، وتمكن فريق الإنقاذ من إنتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شاب أثناء استحمامه في بحر جمصة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى إسلام عبد المقصود العبادي، ويبلغ من العمر 21 عاما، مقيم بمدينة بلقاس.

وتمكن فريق إنقاذ الشاطئ من  نتشال جثمان الغريق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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