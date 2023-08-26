رصف وإنارة الطريق الرئيسي بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء

بطول 5 كيلومترات..

أشار المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه يجرى العمل فى رصف طريق القري السياحية الداخلي برأس سدر تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتنمية رأس سدر كونها إحدى الوجهات السياحية بمصر وجنوب سيناء.

و أن طريق القري السياحية الداخلي برأس سدر بإجمالي طول 5 كيلو مترات، وبه ازدواج بطول 3 كيلو مترات، تشمل حارتين مروريتين بعرض 7 متر للحارة الواحدة.

وتم الانتهاء من إنارته بالكامل، لافتا إلى أن جهاز التعمير تكلف برصف وازدواج الطريق، بينما تكلفت هيئة التنمية السياحية بإنارته.

وأضاف أنه استكمالا للخدمات الطبية بالمدينة وصل لمستشفى رأس سدر جهاز الايكو الخاص بقسم القلب لتقديم خدمات طبية أفضل.

وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومحافظة جنوب سيناء ومعهد تكنولوجيا المعلومات، تقرر تنظيم دورة تدريبية بمركز التدريب بمجلس مدينة رأس سدر لتأهيل شباب الخريجين من أبناء رأس سدر للعمل كمدربين في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خريجي من 2014 حتي 2023.