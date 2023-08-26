ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد "هاتريك" رونالدو

أشتعل صراع القمة علي إعتلاء ترتيب هدافي الدوري السعودي مبكرًا في الأسابيع الأولي من المسابقة المحلية، خاصة بعد ختام للجولة الثالثة التي أسدل الستار عنها مساء أمس الجمعة.

وشهدت الجولة الثالثة تحقيق النصر لفوزه الأولي في الدوري السعودي، بجانب تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لثلاثية "هاتريك" في فوزه فريقه علي الوحدة بنتيجة 5-0.

وغاب النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم أهلي جدة عن التسجيل في أخر مباراتين بعدما سجل هاتريك أيضًا في ظهوره الأول مع الفريق بالجولة الأولي، حيث غاب في المباراة الثانية للإصابة بينما لم سجل في الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي:

1- عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) المركز الأول: 4 أهداف.

2- روبيرتو فيرمينو (أهلي جدة)، مالكوم (الهلال) - ساديو ماني (النصر)- كريستيانو رونالدو (النصر) - المركز الثاني: 3 أهداف.

3- كريستيان تيو ( الفتح)، إيجور كورونادو (اتحاد جدة)، عبد الله العمار (ضمك)، عبد الله الحمدان وسالم الدوسري (الهلال) صالح آل عباس (الرياض)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، روبن كوايسون وفيتينيو(الاتفاق)- المركز الثاني- هدفين.

4- أحمد باحسين (التعاون)، روجير إيبانيز ورياض محرز، سميحان النابت (الأهلي)، ، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، منصور حمزي (الخليج) - المركز الرابع - هدف.