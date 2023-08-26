غداً.. انطلاق مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"

ضمن فعاليات عام الشباب العربي ٢٠٢٣..

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لإطلاق فعاليات مؤتمر"تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية "، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر، غداً الأحد، بمشاركة شباب وفتيات الدول العربية.



يأتي ذلك ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 والذي أطلقه فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويناقش المؤتمر أحدث الاتجاهات في تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية مع اتاحة الفرصة للشباب للتعلم من الخبراء والتواصل مع المحترفين واكتشاف أحدث الابتكارات في هذه المجالات.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات منها "الجهود والمبادرات الحكومية لرفع مهارات الشباب لوظائف المستقبل، جهود المنظمات الدولية والقطاع الخاص لبناء قدرات ومهارات الشباب، سوق العمل والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، صعود الوظائف المستقلة وتحول سوق العمل التقليدي، دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في تعزيز المهارات واكتساب مهارات جديدة ومدى توافقها مع سوق العمل".

كما يتضمن المؤتمر جلسات أخري وهي "حياة كريمة: الاستثمار في البشر لتنمية الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي وسوق العمل مع التركيز على تطبيقات الذكاء الصناعي وكيف يمكن للشباب الاستفادة من موارد التعلم، المبادرات القومية لإعداد الشباب لوظائف المستقبل، مستقبل سوق العمل في عيون الشباب ورواد الأعمال، النظام البيئي العربي للشركات الناشئة والابتكار ودورها في تطوير وايجاد الوظائف، تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمل العادلة، آفاق الدول العربية، .

ويتضمن المؤتمر أيضاً عدد من ورش العمل ومنها"تنمية مهارات وتحديات الشباب العربي، المهارات وتحديات سوق العمل التي تواجه الشباب العربي، المهارات من أجل الوظائف الخضراء، دعم الابتكار في الوطن العرب".

كما يتضمن المؤتمر تنظيم برنامج سياحي للعديد من الأماكن الأثرية والسياحية بمصر.