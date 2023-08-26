منطقة سوهاج الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بدءًا من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٦م ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر كنترول الشهادة الابتدائية بمعهد العارف الابتدائي بميدان الملك سيتى وكنترول الشهادة الإعدادية بمعهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر.

وأوضح فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.