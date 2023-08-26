رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلانها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتاحة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، للطلاب الذين تظلموا على نتائجة، خلال الفترة التي حددتها الوزارة من ٣ أغسطس وحتى ١٨ أغسطس 2023.

رابط نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر الرابط الذي قام الطلاب بتسجيل طلب تظلمات الثانوية العامة 2023 عليه، ويمكنهم الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط هنــــــــــــا.

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، إلا من خلال البريد الموحد للطالب.

خطوات الحصول على نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

- الدخول علي رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــــــا.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الموحد.

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.

تظلمات الثانوية العامة 2023

يذكر أن الوزارة أتاحت للطلاب المتظلمين من نتائجهم بالثانوية العامة، تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2023 من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 واستمرت لمدة 15 يومًا، وانتهت تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.