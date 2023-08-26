فيصل الرشيدي.. من مصور هاوٍ إلى محترف في عالم المشاهير

تختلف الهوايات من شخص إلى آخر، فهي عبارة عن الأشياء التي نحبها ونستمتع عند القيام بها أكثر من غيرها، ومن بين الهوايات التي تستقطب اهتمام كثيرين من مختلف الأعمار هواية التصوير الفوتوغرافي.

ويعد التصوير من الفنون التي تُجسد جمال اللحظة التي يعيشها الإنسان، ويبدأ الأمر بصور بسيطة يلتقطها الإنسان بهاتفه الجوال، وشيئًا فشيئًا يدرك أهمية الإلمام ببعض المفاهيم الخاصة بالتصوير مثل تقنيات الإضاءة، الخلفيات، الترتيبات وغيرها، وبالتالي عندما يقوم بالتقاط الصورة ستكون النتيجة هي الحصول على لقطة رائعة، كما هو الحال مع المصور الشاب فيصل الرشيدي.

مرت تجربة الشاب فيصل الرشيدي الذي يُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصتي تيك توك وسناب شات باسم "فصص" بالعديد من التجارب الحياتية التي أسهمت في تشكيل موهبته ووصولها إلى درجة الاحتراف.. وكانت فرحته بإمتلاك أول هاتف جوال يحوي كاميرا لا توصف، فقد تملكه شغف التصوير لكل ما حوله.

ومع تطور موهبة الشاب "فصص" في التصوير قام بشراء أول كاميرا في حياته، ومن ثم التحاقه بالعديد من دورات تعليم التصوير الاحترافي.. فكان الشاب يخرج في كل يوم بعد المحاضرة لتطبيق ما تعلمه بالتقاط الصور وعرضها على مدربيه ليقيمونها له، ومن ثم يعود في اليوم التالي لتنفيذ أي ملاحظات حتى وصل إلى درجة كبيرة من الاحتراف في هذا العالم، وفي غضون عامين قام بشراء كاميرا أخرى بإمكانيات أكثر احترافية.

تحول حسابي "فصص" على سناب شات وتيك توك إلى ساحة لتبادل المعرفة والخبرات وتقييم الصور، وفي كل يوم ينشر مجموعة جديدة من الصور، أو ينشر معلومة أو مقطع فيديو قصير يعرض فيه أحد الأساليب الاحترافية للتصوير، أو أحد الأخطاء وكيفية تصحيحه، ومن ثم تحول حسابيه إلى ورشة عمل لتعلم فنون التصوير.

ولأنه يمارس التصوير بروح فنان، فكثيرًا ما يتلقى الشاب فيصل الرشيدي طلبات من مشاهير لتصويرهم بلقطات مبتكرة وفريدة من نوعها، وهو الأمر الذي أكسبه مكانة متميزة في هذا العالم الفريد من نوعه.