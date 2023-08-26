إيفرتون يتفوق على ولفرهامبتون في المواجهات المباشرة قبل مباراة اليوم بالدوري الأنجليزي

سيشهد ملعب جوديسون بارك الخاص بنادي ايفرتون مواجهة نارية بين ايفرتون صاحب الملعب والجمهور و فريق ولفرهامبتون حيث يسعى الفريقين لتحقيق الفوز الاول في الدوري الأنجليزي الممتاز لهذا الموسم .

ايفرتون لم يجمع في الجولتين الاولى و الثانية اي نقاط حيث سقط في الجولة الاولى على ملعبه امام فولهام بهدف مقابل لاشىء ثم عاد ليخسر برباعية امام استون فيلا على ملعب فيلا بارك .

اما فريق ولفرهامبتون فلم يكن افضل حالا بعدما خسر مباراتيه امام مانشيستر يونايتد بهدف مقابل لاشىء ثم سقط على ملعبه امام برايتون برباعية مقابل هدف يتيم .



التقي ايفرتون مع ولفرهامبتون عبر تاريخهما في ١٠٤ اجمالا حقق فيها ايفرتون الفوز في ٤٤ مباراة بينما فاز ولفرهامبتون في ٣٧ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٣ مباراة وسجل ايفرتون ١٦٥ هدف بينما سجل الولفز ١٤٧ هدف .

اما عن لقاءات الفريقين بملعب جوديسون بارك فقد التقيا في ٥٢ مباراة فاز ايفرتون في ٢٩ مباراة و تعادل الفريقين في ١١ مباراة و فاز ولفرهامبتون في ١٢ مباراة وسجل ايفرتون في ٩٧ هدف بينما سجل ولفرهامبتون ٥٢ هدف .



وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين ايفرتون و ولفرهامبتون في المسابقات الرسمية :

١١ أغسطس ٢٠١٨ ولفرهامبتون - ايفرتون: ٢ / ٢

٢ فبراير ٢٠١٩ ايفرتون - ولفرهامبتون : ١ / ٣

١ سبتمبر ٢٠١٩ ايفرتون - ولفرهامبتون : ٣ / ٢

١٢ يوليو ٢٠٢٠ ولفرهامبتون - ايفرتون : ٣ / ٠

١٢ يناير ٢٠٢١ ولفرهامبتون - ايفرتون : ١ / ٢

١٩ مايو ٢٠٢١ ايفرتون - ولفرهامبتون : ١ / ٠

١ نوفمبر ٢٠٢١ ولفرهامبتون - ايفرتون : ٢ / ١

١٣ مارس ٢٠٢٢ ايفرتون - ولفرهامبتون : ٠ / ١

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ايفرتون - ولفرهامبتون : ١ / ٢

٢٠ مايو ٢٠٢٣ ولفرهامبتون - ايفرتون : ١ / ١