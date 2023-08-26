مئذنة قوصون شاهدة على تاريخ الحضارة الإسلامية

مئذنة قوصون.. تصدرت مئذنة قوصون مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة وذلك بعدما تداول بعض رواد السوشيال ميديا بعض الأخبار عن هدم المئذنة.

حقيقة هدم مئذنة قوصون:

وقد كشفت وزارة السياحة والآثار أنه يجري حاليًا أعمال ترميم وتطوير لمئذنة قوصون.

مئذنة قوصون

وأوضحت الوزارة أن مئذنة الأمير قوصون الساقى الناصرى يجري بها أعمال رصد وصلب وتأمين وفك وإعادة تركيب نظرًا لوجود شروخ رأسية وأفقية ببدن المأذنة مما يؤثر على توازنها إنشائيًا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ إنشاء مئذنة قوصون:

يعود تاريخ مئذنة قوصون إلى عصر دولة المماليك البحرية من عام 1250 م إلى – 1382م.

تعد المئذنة أحد أهم الآثار الإسلامية المسجلة في قطاع الآثار الإسلامية وتحمل رقم 290 كأثر إسلامي.

تم إنشاء مئذنة مسجد قوصون على يد الأمير المملوكي البحري الأمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري، وذلك عام 736هـ/ 1336م، وتقع في شارع سيدي جلال، بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

تحمل المئذنة رقم 290 كأثر إسلامى في قطاع الآثار الإسلامية.

كما يقع جامع قوصون في شارع القلعة خارج باب زويلة، حيث بدأ عمارته الأمير قوصون عام 730 هـ، وكان موضعه دارًا بجوار حارة المصامدة، تعرف بدار أفوش نميلة، ثم عرفت بدار الأمير جمال الدين قتال السبع الموصلى، فأخذها من والده وهدمها وتولى بناءه، وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 730 هـ وخطب يومئذ قاضى القضاة جلال الدين القزوينى بحضور السلطان.

مئذنة قوصون

وعقب فتح شارع محمد على، وضع على باشا مبارك، تصميمًا لتجديده شرعت وزارة الأوقاف فى تنفيذه ولم تتم عمارته إلا فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1893م.

تفاصيل بناء مسجد قوصون:

ومسجد قوصون مبنى بالحجر من الداخل والخارج ويتكون من أربعة إيوانات يتوسطها صحن مغطى بقبة من الخشب منقوشة كما يعلو المحراب قبة.

أما المحراب كما ذكر كتاب"مساجد مصر وأولياؤها الصالحون"، فمزخرف بالبوية الملونة، يجاوره مبنى من الخشب المجمع بأشكال هندسية وفى الإيوان الغربى دكة المبلغ وهى من الرخام، غير أن تصميمه وتفاصيله المعمارية لا تمت من الناحية الفنية بأية صلة إلى الجامع القديم.

ولكن لم يبق من المسجد القديم إلا الباب البحرى، وهو مع ضخامته تسوده البساطة وتجاوره بقايا الزخارف والشبابيك الجصية التى تلاصق المسجد الجديد من بحرية، ولعلها جزء من الإيوان الشرقى للجامع القديم، وتدل هذه الزخارف على أن الزخارف الجصية كانت شائعة فى المسجد القديم.

وقد ذكر الجبرتى أنه فى آخر شعبان عام “1215 هـ ـ 1801م” سقطت منارة جامع قوصون، سقط نصفها الأعلى فهدم جانبًا من بوائك الجامع ونصفها الأسفل مال على الأماكن المقابلة له بعطة الدرب النافذ لدرب الأغوات ويرجح الجبرتى أن السبب فى سقوط هذه المئذنة يرجع إلى مدافع الفرنسيين عندما قصفوا مدينة القاهرة فى ثورة القاهرة الأولى ويكمل على مبارك قصة المنارة فيقول إن بقية المنارة قد اندثر عند فتح شارع محمد على سنة 1290 هـ ،"1873 م"

مئذنة قوصون

وقد اندثر معظم أجزاء جامع قوصون ولم يبق منه إلى اليوم إلا الأجزاء الآتية: بوابته الشرقية التى تقع فى شارع السروجية وقد نقش عليها اسم المنشئ وكذا تاريخ الإنشاء عام 730 هـ، كذلك لاتزال بقايا الباب الذى يقع فى الضلع الشمالى الذي يقع فى درب الأغوات، كما يحتفظ الجدار الشمالى بنوافذ ملئت بزخارف جصية جميلة أما باقى مبانى الجامع الحالى فكلها جديدة.