أرملة شهيد توجه رسالة للسيسي على الهواء (شاهد)

قالت مشيرة إسماعيل، أرملة الشهيد عماد الركيبي، أن أبنائها يتمنوا أن يصبحوا ضباط مثل والدهم الشهيد.

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لدي ثلاث أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات:

وتابعت “الركيبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “DMC”، اليوم السبت"، أن لديها ثلاث أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات وكانت أمنيته أن يُسلم على الرئيس السيسي في التكريم الأخير في افتتاح الجامعة التكنولوجية وتحققت له أمنيته بالفعل.

مواجهة ومكافحة الإرهاب:

وأشارت إلى أن زوجها كان شهيد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهي تشعر بالفخر لما قامت به القوات المسلحة والشرطة في مواجهة ومكافحة الإرهاب، مضيفة: “حقي وحق ولادي رجع من اهتمام الريس بينا وبولادنا”.

ووجهت زوجة الشهيد رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: “حضرتك فخر لينا وعمرنا ما كنا هنلاقي حد زيك وكمل وكلنا وراك”.