السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أرملة شهيد توجه رسالة للسيسي على الهواء (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قالت مشيرة إسماعيل، أرملة الشهيد عماد الركيبي، أن أبنائها يتمنوا أن يصبحوا ضباط مثل والدهم الشهيد.

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 لدي ثلاث أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات:

 وتابعت “الركيبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “DMC”، اليوم السبت"، أن لديها ثلاث أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات وكانت أمنيته أن يُسلم على الرئيس السيسي في التكريم الأخير في افتتاح الجامعة التكنولوجية وتحققت له أمنيته بالفعل.

  مواجهة ومكافحة الإرهاب:

 وأشارت إلى أن زوجها كان شهيد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهي تشعر بالفخر لما قامت به القوات المسلحة والشرطة في مواجهة ومكافحة الإرهاب، مضيفة: “حقي وحق ولادي رجع من اهتمام الريس بينا وبولادنا”.

 ووجهت زوجة الشهيد رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: “حضرتك فخر لينا وعمرنا ما كنا هنلاقي حد زيك وكمل وكلنا وراك”.

 

 

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