لبنان يُسجّل ارتفاعًا في حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي

سجل "لبنان"، ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي (الصفيرة ألف) مُنذ بداية عام 2023 مُقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صحفي اليوم أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» إن عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغ 1785 منها 204 في بعلبك.

وأشارت إلى انتشار المرض في أقضية طرابلس وعكار والمنية الضنية وبعلبك، موضحة أن بلدة عرسال شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات.

فريق الترصد الوبائي

وأوضحت أن فريق الترصد الوبائي التابع للوزارة يقوم بجمع عينات مياه من المناطق الأكثر تسجيلا للحالات من أجل فحصها في مختبرات المياه التابعة للمستشفيات الحكومية.

وذكّرت الوزارة بخصائص المرض والوقاية منه مشدّدة على ما يلي:

- إن التهاب الكبد الفيروسي «ألف» ينتقل عن طريق برازي فموي خصوصاً عبر استهلاك المياه أو الأطعمة الملوثة وعن طريق الأيادي الملوثة.

- تمتد فترة حضانة المرض (منذ دخول الفيروس إلى جسم الإنسان لحين ظهور العوارض) من 14 إلى 28 يوماً.

- تشمل العوارض حمى (حرارة مرتفعة)، اصفراراً في الجلد وبياض العينين (اليرقان)، فقدان الشهية، إسهالا مع براز شاحب اللون، بول داكن، ألم المفاصل. وغالباً ما تكون العوارض خفيفة وغير واضحة عند الرضع والأطفال الصغار.

- تشمل إجراءات الوقاية ومكافحة المرض استهلاك أطعمة ومياه مأمونة المصدر (أو كلورتها عند الحاجة)، المحافظة على النظافة الشخصية، غسل اليدين (لا سيما قبل تحضير الطعام وتناوله، وبعد استعمال المرحاض وبعد تغيير حفاضات الأطفال) التخلص الآمن من الفضلات الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى تلقي اللقاح.