سقوط نصاب يخدع الطلبة بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أنشأ كيانا وهميا للنصب والاحتيال على الطلبة والاستيلاء على اموالهم بحجة تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".



بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.



بسبب أولوية المرور.. ضبط متهم أطلق النيران على مواطن بالنزهة



نجحت أجهزة البحث بوزارة الداخلية ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإطلاق عيار ناري على باب سيارته بسبب أولوية المرور بالقاهرة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه، وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفي للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، حال استقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على "طبنجة (المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)- عدد من الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات

كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة" بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات "القاهرة / الإسكندرية)، لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات.

أسفرت جهود فريق البحث التنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه، إلا أنه أصاب السيدة المشار إليها بالخطأ حال استقلالها القطار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



مصرع شخص وإصابة 9 بينهم طفلة في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر



لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا وتحديدا بالكيلو 10، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص آخرين.

كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع منى خالد مصطفى 18 سنة، وأن المصابين هم أحمد جاد الرب 56 سنة، وزينب مصطفى محمد 56 سنة، ومحمد خالد مصطفى 23 سنة، ويوسف شاذلى مصطفى 14 سنة، ومصطفى خالد مصطفى 27 سنة، وراوية عبد الحميد محمد 37 سنة، وحجاج محمود حلمى، سائق 27 سنة، ورفاعى أحمد 37 سنة، وكنزى حمادة جبريل طفلة تبلغ من العمر عام.