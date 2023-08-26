الداخلية التونسية تنفي تبادل إطلاق النار مع عناصر مُشددة في سوسة

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية ، "فاكر بوزغاية"، حدوث أي تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية وعناصر مُتشددة في أحد الأحياء بمدينة سوسة أمس الجمعة، على عكس ما تداولته بعض المواقع، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

وأضاف بوزغاية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمت مداهمة منزل أحد العناصر المتشددة.

مجال الإرهاب

وبين أن ذلك يأتي في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب.

من ناحية أخرى، أصدرت ثلاث وزارات تونسية، العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، مساء الأربعاء، بيانا مشتركا بأنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها داخل وخارج البلاد.

وشددت الوزارات الثلاث على أنها ستتصدى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمس بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وجاء في نص البلاغ أنه "وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".

ونبهت الوزارات إلى أن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها".

وذكرت أنه سيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.