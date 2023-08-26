جودة الطرق واحدة من أهم أسباب جذب السياحة الثقافية في مصر (شاهد)

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن التدفق السياحي للعام الحالي يزيد عن الماضي بفارق 22%، بالإضافة إلى تنوع المنتج السياحي، من دول العالم أجمع.

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الأقصر تشهد إقبال سياحي كبير الفترة الحالية

وأضاف "محمد عثمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأقصر تشهد إقبال سياحي كبير الفترة الحالية، وذلك امتدادا للعام الماضي، حيث حققت السياحة الثقافية بالأقصر والسياحة بكشل عام أكثر من 15 مليار دولار.

ونوه إلى أن العام الماضي كان مثاليا، من حيث عدد السائحين، وذلك بفضل الاستقرار التي تشهده مصر، متابعا: لأول مرة منذ فترة كبيرة لا نشهد فترة ركود مابين فصلي الصيف والشتاء.

طريق الكباش أصبح أيقونة لبيوت الأزياء العالمية

وأشار إلى أن طريق الكباش أصبح أيقونة لبيوت الأزياء العالمية، بالإضافة إلى أن تحويل الأقصر وأسوان إلى مدن خضراء، ساهم كثيرا في جذب السياحة.

وشدد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد،، على أن جودة الطرق واحدة من أهم أسباب جذب السياحة الثقافية في مصر، منوهًا بأن افتتاح طريق الكباش، بمثابة مفتاح سر لعودة السياحة الثقافية.