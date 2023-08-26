ميلان في مهمة صعبة أمام تورينو الليلة.. الموعد والقناة الناقة

يستعد فريق ميلان لمهمة صعبة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره تورينو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، والتي يحتضنها ملعب سان سيو معقل "الروسونيري».

ويبحث فريق ميلان مواصلة تقديم عروضه الجيده بعدما ظهر في الجولة الأولي من الدوري بشكل في غاية الشراسة أمام بولونيا وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد، ويسعى للاستمرار بهذا الأداء القوي من أجل المنافسة على صدارة الدوري مبكرًا.

موعد مباراة ميلان وتورينو والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة ميلان وتورينو اليوم مساء في تمام الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت كل من القاهرة والسعودية.

تنقل مجموعة قنوات أبو ظبي مباريات الدوري الإيطالي، حيث إنها الناقل الرسمي للدوري، والتي سوف تنقل مباراة اليوم بين فريقَي ميلان وتورينو.

في سياق متصل بات نادي إي سي ميلان الإيطالي، قريبا من تدعيم صفوفه بمهاجم جديد في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما اقترب من ضم اللاعب هوجو إيكيتكي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من الرحيل إلى صفوف إي سي ميلان.

وتابعت التقارير الصحفية الإيطالية، أن أولوية اللاعب إيكيتكي في أجندة صفقات النادي الإيطالي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الجاري.

وتستهدف إدارة إي سي ميلان التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب، إيكيتكي على سبيل الإعارى مع وجود بند الشراء النهائي في الصيف المقبل.