خطوة تاريخية بدعوة 6 دول للانضمام إلى عضوية بريكس (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا أشارت فيه إلى أن دعوة 6 دول بينها مصر، للانضمام إلى عضوية بريكس، خطوة تاريخية، فوسط موجة التغيرات والتحالفات التي يشهدها العالم على الأصعدة كافة، بات العديد من الدول الكبرى والمجموعات الاقتصادية يتجه للبحث عن شركاء تنمية جدد في الشرق وأفريقيا.

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قمة "بريكس" 2023

قمة "بريكس" 2023 في جنوب أفريقيا، حظيت باهتمام دولي وإقليمي كبير؛ لما تمثله من أهمية اقتصادية ناشئة أعلنت في خطوة تاريخية عن انضمام مصر وخمس دول أخرى لعضويتها اعتبارًا من يناير 2024.

انضمام مصر إلى عضوية "بريكس"

وانضمام مصر إلى عضوية "بريكس" يكتسب أبعادًا مختلفة، لا سيما من حيث توقيت الإعلان في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات الدول للتخلص من سيطرة الدولار على الاقتصاديات الدولية والناشئة.

كما تأتي عضوية مصر في "بريكس" لتتماشى مع مساعيها الدؤوبة لبناء علاقات متماسكة ومتطورة مع مختلف دول العالم، ولتنويع مصادر التنمية والشراكة، وإتاحة التمويل الأخضر والمستدام.