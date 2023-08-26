مفأجاة جديدة في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

أسعار الخضراوات والفاكهة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لقرائها ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم حيث تعد الأسعار أكثر ما يشغل بال المواطن المصري البسيط كل يوم، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتؤثر على الأسعار بشكل يومي.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق:

بلغ سعر الطماطم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

بلغ سعر البصل ما بين 13.5 إلى 17.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

وتتراوح سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الخيار البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة:

بلغ سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 15 جنيهًا.

وسجل سعر العنب البناتي أصفر من 12 إلى 22 جنيهًا.

وبلغ سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجل سعر البلح الرملي من 7 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر الجوافة من 8 إلى 20 جنيهًا.

الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا.