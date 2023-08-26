السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفأجاة جديدة في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

  أسعار الخضراوات والفاكهة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لقرائها ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم حيث تعد الأسعار أكثر ما يشغل بال المواطن المصري البسيط كل يوم، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتؤثر على الأسعار بشكل يومي.

txt

فخارة الدجاج مع الخضار للرجيم

txt

أسعار الخضار والفاكهة بالفيوم اليوم الجمعة وظهور أنواع البلح

 وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق:

 بلغ سعر الطماطم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

 بلغ سعر البصل ما بين 13.5 إلى 17.5 جنيه للكيلو.

 سجل سعر الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

 وتتراوح سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

  وبلغ سعر الخيار البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الفاكهة:

 بلغ  سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 15 جنيهًا.

 وسجل سعر العنب البناتي أصفر من 12 إلى 22 جنيهًا.

 وبلغ سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

 وسجل سعر البلح الرملي من 7 إلى 10 جنيهات.

 وبلغ سعر الجوافة من 8 إلى 20 جنيهًا.

 الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا. 

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك.. البلح البرحي بـ35 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور للجملة.. والجوافة تقفز

التفاح يتراجع.. أسعار الفاكهة صباح اليوم الأربعاء بـ سوق العبور

محلية الخارجة: إزالة النباتات العشوائية من حول أشجار الفاكهة

البلح بـ 15 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار الفاكهة في مصر اليوم بأسواق الجملة