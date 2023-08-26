محافظ أسيوط: حملات نظافة لإزالة تجمعات القمامة والنفايات من صناديق التجميع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تمت إزالة 850 طنًا من النفايات وتسوية وتجهيز الطرق في 6 مراكز في المحافظة. وأشار إلى استمرار هذه الحملات في جميع القرى والمراكز والأحياء للحفاظ على البيئة وتحسين الشوارع والميادين، بهدف استعادة الواجهة الحضارية للمحافظة. وأكد على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير قطاع النظافة لإنشاء بيئة صحية آمنة وخالية من الأمراض.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية في مراكز ديروط والقوصية والبداري وابوتيج وصدفا والغنايم حملات نظافة لإزالة تجمعات القمامة والنفايات من صناديق التجميع في الشوارع والميادين ونقلها إلى المواقع المخصصة لها خارج المناطق السكنية. كما تم تجهيز وتسوية الطرق والشوارع غير المعبدة في القرى والمراكز لتسهيل حركة المواطنين ونقلهم، باستخدام معدات ميكانيكية مثل سيارات الكنس الآلي واللودر والجليدر والحاويات وغيرها. وتم ذلك بإشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مثل إدارة المخلفات الصلبة والبيئة والنظافة في كل مركز والوحدات القروية المرتبطة بها.