كينيا بلا كهرباء لمُدة 10 ساعات.. إغلاق المطار الدولي الرئيسي

انقطع التيار الكهربائي في دولة كينيا "الواقعة في شرق أفريقيا"، ما أدى إلى إغلاق المطار الدولي الرئيسي في البلاد، وأدى إلى اعتذار علني نادر من قِبل وزير في الحكومة، فيما تأثرت المستشفيات الكبرى وحتى مجمع مكتب الرئيس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

وقال وزير النقل كيبتشومبا موركومين في بيان قرب منتصف الليل: "أنا آسف حقا لما حدث. ليس هناك عذر يستحق الإبلاغ عنه، وليس هناك سبب يجعل مطارنا في ظلام دامس".

يأتي هذا الانقطاع الأخير الذي يؤثر على جزء كبير من البلاد قبل أسابيع فقط من استضافة حكومة كينيا لقمة المناخ الإفريقية الأولى، حيث ستكون الطاقة عنصرًا أساسيًا في جدول الأعمال. تحصل كينيا على كل طاقتها تقريبًا من مصادر متجددة، لكن البنية التحتية وسوء الإدارة المزعوم لا يزالان يمثلان مشكلة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 50 مليون نسمة.

انقطاع إمدادات الطاقة

وأعلنت شركة كينيا باور، التي تمتلك الحكومة معظمها، في بيان مقتضب عن "اضطراب في النظام أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة" في أجزاء من البلاد قبل الساعة العاشرة مساءً الجمعة. بعد منتصف الليل بقليل، أفادت التقارير بعودة الطاقة إلى منطقة جبل كينيا، التي كانت معقلاً سياسياً منذ فترة طويلة، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى وجود خلل في محطة توليد الكهرباء.

في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، قالت شركة كينيا باور إن الكهرباء عادت إلى المطار الدولي في العاصمة نيروبي ومناطق حيوية أخرى في منطقة العاصمة.

مع ذلك، قالت ثلاثة من أكبر مستشفيات نيروبي - ومقرها الحكومي، وهو موقع مكتب الرئيس ويليام روتو - لوكالة الأسوشيتدبرس إنهم ما زالوا يستخدمون المولدات بعد ساعات من تأكيد شركة كينيا باور.

امتد انقطاع التيار الكهربائي إلى ما بعد 12 ساعات. ولم نتمكن من إجراء اتصال إلى قسم الاتصالات بشركة كينيا باور.

تعد السياحة جُزءًا مهمًا من اقتصاد كينيا، وسرعان ما نشر المسافرون الذين تقطعت بهم السبل صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للمطار المظلم.

وقالت هيئة المطارات الكينية إن مولدًا يخدم المحطة الرئيسية فشل في العمل بعد انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.

في الوقت نفسه، استيقظ الكينيون الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة ليجدوا طعامًا فاسدًا ونفاد بعض خيارات الطاقة الاحتياطية.

كان آخر انقطاع للتيار الكهربائي على المستوى الوطني في شهر مايو.