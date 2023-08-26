مصر وروسيا تحتفلان بالذكرى الـ80 لتدشين العلاقات الدبلوماسية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن كلًا من مصر وروسيا تحتفل، اليوم السبت، بذكرى مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لما نشرته وزارة الخارجية المصرية، وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة،والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية - الروسية.

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إعداد برامج وثائقية وتلفزيونية مشتركة:

تتضمن الفعاليات المنتظر إطلاقها خلال تلك الفترة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتلفزيونية مشتركة، ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات، ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى برامج تدريب مشترك بين شباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات من الجانبين.

وبهذه المناسبة، حرص كل من سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، على تبادل خطابات التهنئة، التي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية - الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.

مبنى وزارة الخارجية المصرية بماسبيرو بالقاهرة:

وتعبيرًا عن خصوصية هذه المناسبة، أضيء مبنى وزارة الخارجية المصرية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون Ostankino Tower بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى مواطني البلدين.