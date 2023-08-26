شخص يلقى حتفه غرقًا في العياط

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة غرقاً في نهر النيل بالعياط، وجرى انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي.

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وتكثف الأجهزة المعنية جهوده من أجلكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاج المستشفى المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، عثر عدد من الأهالي بالشرقية على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبرى العلوى نطاق قسم شرطة بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

وكان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطاراً يفيد بلاغا من قسم شرطة بلبيس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجاري انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى ،و تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.c