مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن.. حرصُا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم، حيث تعد الاسعار أكثر ما يشغل بال المواطن المصري البسيط كل يوم، نتيجة الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتؤثر على الاسعار بشكل يومي.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم:

بلغت أسعار الدواجن اليوم في البورصة الرئيسية نحو 56 و57 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 54 و55 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن البلدي ما يقرب من 99 جنيهًا.

وبلغ سعر الدواجن الساسو بين 79 و80 جنيهًا.

وقد سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيهًا.

وسجل سعر الدجاج الأحمر 62 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الدجاج البانيه ما بين 170 و175 جنيهًا.