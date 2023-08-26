السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ونوتنجهام
مانشستر يونايتد ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزى ونظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم، على ملعب “أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونظيره نوتينجهام فورست فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام 

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدورى الإنجليزي، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي 