موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزى ونظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم، على ملعب “أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونظيره نوتينجهام فورست فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدورى الإنجليزي، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

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