السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

طريقة جديدة لتنفيذ حُكم الإعدام في ولاية أمريكية (تفاصيل)

أمريكا
أمريكا

تسعى ألاباما "الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة"، لأن تُصبح أول ولاية تعدم سجينًا بإجباره على استنشاق النيتروجين النقي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، صباح اليوم السبت.

وأفادت الوكالة بأن مكتب المدعي العام في ألاباما طلب يوم الجمعة من المحكمة العليا المحلية تحديد موعد لإعدام السجين المحكوم عليه بالإعدام كينيث يوجين سميث (58 عاما).

نقص أكسجة النيتروجين

وأشار ملف المحكمة إلى أن ألاباما تخطط لإعدامه عن طريق نقص أكسجة النيتروجين، وهي طريقة إعدام مسموح بها في ثلاث ولايات (أوكلاهوما وميسيسيبي بالإضافة إلى ألاباما) لكن لم يتم تطبيقها قط.

ويحدث نقص أكسجة النيتروجين عن طريق إجبار السجين على تنفس النيتروجين فقط، وحرمانه من الأكسجين مما يؤدي لوفاته. ويشكل النيتروجين 78% من الهواء الذي يستنشقه الإنسان وهو غير ضار عند استنشاقه مع الأكسجين. وبينما يقول مؤيدو الطريقة الجديدة إنها غير مؤلمة، يشبهها المعارضون بالتجارب على البشر.

وشرّعت ولاية ألاباما أسلوب نقص أكسجة النيتروجين عام 2018 وسط نقص في الأدوية المستخدمة لتنفيذ الحقن المميتة، لكن الولاية لم تحاول استخدامه حتى الآن لتنفيذ حكم الإعدام.

وحاولت ولاية ألاباما إعدام سميث بالحقنة المميتة العام الماضي، لكنها ألغت الإعدام بسبب مشاكل في إدخال قسطرة في وريده.

وكان سميث أدين في جريمة قتل زوجة واعظ عام 1988 مقابل أجر. وقال المدعي العام في ألاباما إن الوقت قد حان لتنفيذ حكم الإعدام.

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