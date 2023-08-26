الحالة المرورية أعلى الدائري ومحور 26 يوليو

شهد أعلى الطريق الدائرى، ومحور 26 يوليو، سيولة مرورية صباح اليوم السبت، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما انسياب حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

شهدت الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة، سيولة فى حركة السيارات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات أوقات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل.

سيارات الإغاثة على الطرق

ووزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وفى سياق اخر

عرض مدرس لعقر كلب في ذراعه الأيمن، أثناء مشاجرة مع صاحب مغسلة في منطقة الحوامدية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرفة إدارة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بين مدرس 40 سنة مصاب بجرح غائر بالذراع الأيسر طرف أول، وطرف ثان صاحب مغسلة 30 سنة بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء المشاجرة قام الكلب الخاص بالطرف الثاني بعقر الطرف الأول مما أدى إلى إصابته، ونقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والمصل، وتم التحفظ على الطرف الثاني والكلب الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر

نجحت أجهزة البحث بوزارة الداخلية ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإطلاق عيار ناري على باب سيارته بسبب أولوية المرور بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه، وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفي للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، حال استقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على "طبنجة (المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)- عدد من الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.