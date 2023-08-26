وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ.. ويسلم عقود عمل لذوي همم

أطلق وزير العمل حسن شحاتة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت مبادرة " سلامتك تهمنا " بمشاركة 32 منشآة بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بحضور إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،و تأتي فعاليات الإطلاق على هامش جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء وافتتاح دورة تدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل الدولية" لمحرري العمل والإعلاميين المختصين بملف العمل .

وبدأ لقاء إطلاق المبادرة بكلمة لمدير مديرية جنوب سيناء أكد خلالها على أهمية هذه المبادرة ودورها في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية .

وبحسب بيان صحفي تهدف المباردة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشأت وسلامة العمال،وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال و دافع لباقي الشركات يحتذي به في السلامة المهنية ...ويتخلل فعاليات المبادرة اليوم القاء محاضرتين إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة و هو تشكيل الاجهزة الوظيفية ولجان السلامة و الاخري عن جزء عملي و هو كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل لضمان عدم تكرارها مستقبلا و كل ذلك بهدف نشر الوعي و نقل رسالة العمل الامن الذي يحافظ علي العنصر البشري و المادي و بالتالي يحافظ علي العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الانتاج .

وخلال إطلاق "المبادرة" سلم الوزير والمحافظ عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار توجيهات وزير العمل للمديريات في كافة المحافظات بالإهتمام بتلك الفئة ودمجها في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قامت مديرية العمل بالمحافظة برئاسة اشرف علم الدين، بالتنسيق والتعاون بعض الفنادق لتوفير عقود عمل لذوي همم ومنهم: أحمد سليمان حميد عطوة،وعائشة سليمان جمعه، وعبدالرحمن صلاح موسى، ومنى فرج الله حمدان سليم، وسليمان سالم فريج موسى، ومحمود إبراهيم سليمان، وجميلة فرج الله حمدان، وحسين سلام سليمان، ومحمد اسعد حمزة إبراهيم، وطارق صلاح محمود عبدالرحمن، وغادة محمد محمود احمد، وأيمن عبدالعزيز عبدالعزيز، واحمد جامع سالم حامد، وايمان ميسرة السيد رزق، وسلمي محمود صابر فهمى، ومصطفى ممدوح مصطفي، وكفايه نويجع غتيم، وممدوح عزت السيد محمد، وكيرلس اشرف صبرى، ورضا زكى عطيه، وفاطمه سلامه صالح جمعه، ومحمد صباح سليمان عيد، وبسملة السيد السيد عبدالحميد، وياسر محسن عودة سليمان، ومحمد صباح فريج موسى، وجميع سليمان جمعه،وعبدالكريم صبحى حامد على، وعمرو طلحة إبراهيم محمد، ونهى السيد احمد السيد، وأحمد محمد ربيع أحمد، ومحمد بخيت ثابت عبد الرحمن.

وكان وزير العمل قد بدأ كلمته بشأن إطلاق مبادرة سلامتك تهنا مزجها الشكر والتقدير إلى العمال وممثلي الشركات والشخصيات التنفيذية التي شاركت في اللقاء ،وقال إن الوزارة تحرص على العمل على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق،كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل فى القطاعات المختلفة،وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج .

وقال الوزير :"إن التوعية بالحقوق والوجبات هدف من أهداف الوزارة،فهناك توجيه مستمر إلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،وكافة مديريات العمل بالمحافظات، بنشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي ُيرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والتي من ضمن مبادئها بيئة عمل نظيفة وأمنة...

وأضاف :"إن الوزارة مستمرة في سياساتها للتطوير والتعاون والحوار الإجتماعي مع كافة الشركاء من أجل نشر هذه المبادرة لخلق بيئة عمل أمنة،وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية،والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث ، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمي يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة .."

وأوضح :إن إستراتيجية الوزارة على مبدأ أن " المسئولية تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية" ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها واضرار إفتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الإلتزام بها..فقد حرصت الوزارة على إعداد نظام "التفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتنفيذه على مراحل،بهدف حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظات للمزيد من إحكام الرقابة وتطبيق القانون."..وفي ختام اللقاء ألقت المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتآمين بيئة العمل كلمة أكدت خلالها على خطة واستراتيجية الإدارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ..وحضر اللقاء محسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

حضر فعاليات الإطلاق،وتسليم العقود التدريبية من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ود.رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج ، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات،وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة،وكريمة عبد الرحمن مديرعام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب،ونشوى الشبكي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة،وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم،وأشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بمحافظة القليوبية..ومن محافظة جنوب سيناء : اللواء خالد متولي مستشارالمحافظ للعلاقات الدولية، واللواء محمد شعير سكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ،وأشرف علم الدين مدير مدير عمل جنوب سيناء.