السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اللحوم بــ 160 جنيههًا.. تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت بالمنيا

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

شهدت أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية  بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023  ، إستقرارا ملحوظا  في أسعار البيع والشراء للحوم البلدي والمستوردة ، حيث تراوح سعر لحم الكندوز من  300 لــ 320 جنيهًا للكيلو .

 

وتراوحت أسعار بيع  لحوم الضأني بين 270 لــ 300 جنيهًا  ، وترواح سعر بيع اللحم الجملي من  200 لــ 250 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي من  280 لــ 300 جنيهًا  للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيهًا للكيلو، أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا للكيلو 

 

 

وتراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 270 لــ 280 جنيهًا للكيلو ، والكبدة الضأني بين 250 - 280 جنيهًا للكيلو ، والكلاوي والقلب 200 للكيلو جنيهًا  ، والسجق البلدي 220 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر كيلو الكبدة من 300 لــ 330 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيهًا .

 

 

وسجلت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ  اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، حيث سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 160 لــ 170 جنيهًا ، وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الاستيك والبفتيك من  300 لــ 400 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار السجق المستورد لــ  110 جنيهًا  للكيلو

 

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ بمحافظة المنيا ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .

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