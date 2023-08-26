السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكوسة بــ 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم السبت بالمنيا

أسواق بيع الخضراوات
أسواق بيع الخضراوات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات ، بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، استقرارا  في اسعار البيع والشراء ، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ10 جنيهًا للكيلو .

 

 

وتراوح سعر البامية بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر بيع الطماطم بــ 10 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر البطاطس بــ 10 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، ، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو  ، البامية بــ 20 جنيها ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 20  جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

 

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 لــ 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

 

 

وتراوح سعر التفاح السكرى بــ 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها 

 

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

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