جامعة سوهاج تواصل فعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات ملتقي إعداد الطلاب للمشاركة في الانشطة الطلابية" والذي يقام تحت شعار " مستقبل أفضل"، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأكد النعماني علي حرص الجامعة علي تنظيم مثل هذه الفعاليات والانشطة الطلابية التي تهدف الي صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم، باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مضيفاً ان الجامعة تحرص علي توفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة لتنمية الشباب ثقافياً واجتماعياً وفنيا وعلمياً ورياضياً، مما تساعد الطلاب في مواجهة تحديات حاضر المجتمع ومستقبله.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الملتقي يواصل فعالياته بمحاضرة بعنوان "دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي"، وحاضر فيها الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل كلية التربية الرياضية بالجامعة، وتناولت توضيح تأثير الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية، و تنمية كافة الجوانب التي تساعده في تنمية مهاراته، وكذلك دورها فى التأثير الإيجابي على تطوير المهارات الاجتماعية وغيرها .

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة ان مشاركة الطلاب بالانشطة الطلابية تلعب دورًا حيويًا في تطوير قدراتهم، وتسهم في تأهيلهم لتحقيق إسهامات إيجابية في مجتمعهم ووطنهم، مضيفاً انه تم تنفيذ محاضرة اخري بعنوان "ارتباط اللائحة بالاتحادات الطلابية في خدمة الجامعة والمجتمع" وحاضر فيها الدكتور حسام الدين الشريف وكيل معهد إعداد القادة، موضحاً انه تم خلالها تعريف شامل للاتحادات الطلابية، ولائحتها والهدف منها، وشروط الترشح لها وفقاً لما نصت عليه اللائحة.