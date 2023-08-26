التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي توتنهام أمام نظيره بورنموث، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

في خط الدفاع: بن دافيز، إيريك داير، بيدرو بورو، دجيد سبينس

في خط وسط: جيمس ماديسون، بيفيس بيسوما، أوليفر سكيب

في الهجوم: ريتشارلسون، هيونج مين سون، ديان كولوسوفيسكي

تشكيل بورنموث المتوقع لمباراة توتنهام

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: ماكس أرون- إيليا- سينسي- كيركيز.

في خط الوسط: بيلينج- روزويل- أنطونيو

في الهجوم: كريستي- أنتوني- سولانكي



موعد مباراة توتنهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة بورنموث ضد توتنهام في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والسعودية، بالجولة الـ 3 بالبريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبورنموث

وتذاع مباراة توتنهام أمام نظيره بورنموث بالدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.