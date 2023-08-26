السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إتاحة الحجز من خلال "فوري" على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية)

إتاحة الحجز من خلال
إتاحة الحجز من خلال منافذ فوري

تشهد الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحديث وتطوير تقوم بها وزارة النقل بمختلف قطاعاتها تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

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واعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية )  للوجهين البحرى والقبلى  من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة  بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع  على مستوى الجمهورية .

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار . 
كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة .

كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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